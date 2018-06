Clown Milko van circus Renz heeft een nieuw circus, alleen wel een pietsje kleiner

BOXMEER - Ooit was clown Milko de directeur van het grote circus Renz. Maar dat circus ging failliet en dus ging Milko Steyvers een nieuwe toekomst tegemoet. Die lijkt hij nu gevonden te hebben. Deze zomer toert Milko de kermissen af met zijn eigen vlooiencircus.

Opnieuw werkt Milko met 'artiesten uit de hele wereld'. "Bijvoorbeeld Billy uit Amerika. De sterkste vlo ter wereld. Hij kan een munt omdraaien. En Pietertje uit Eindhoven. Hij was ooit de persoonlijke vlo van Pieter van den Hoogenband en springt met een drievoudige salto van een hoge duikplank." Met ware doodsverachting overigens.

Vijf kleine vlooitjes

Milko zag een vlooiencircus twee jaar geleden in Tilburg op de nostalgische kermis. "Ik ben daar binnen gaan kijken en toen dacht ik, dit ga ik ook doen. Ik zag het Ei van Columbus."

"Ik heb geen personeel meer. Ik heb alleen vijf kleine vlooitjes die het werk doen. Ik kan alles alleen doen en heb geen hulp van anderen nodig. Ik vind het zo leuk. Ik voel me heerlijk in deze rol. Ik ben weer circusdirecteur. En ook clown, want ik moet de mensen weer amuseren met een mooi verhaal."





Wel bezig met circus

Milko mist zijn oude circusleven niet. "Ik ben nog wel bezig met een Kerstcircus, daar zijn we dingen aan het voorbereiden. Maar mijn ziel heb ik nu in het vlooiencircus gestopt."

Wel mist Milko de mensen van het circus. "De artiesten waar ik vroeger mee gewerkt heb. Maar hier heb ik ook een leuk publiek. Alleen vroeger kon ik er 900 kwijt, nu maar 19."

Veel aandacht

Milko trekt naar eigen zeggen veel aandacht met zijn vlooiencircus, dat nu op de kermis van Boxmeer staat. "Het is toch een beetje van opa en oma. Nostalgie uit de oude tijd. Ik probeer dat weer een beetje nieuw leven in te blazen. Iedereen die het ziet, is erg enthousiast."

De volgende kermis waar Milko te zien is, is de kermis van Uden. En volgens Milko zijn de vlooien echt. "Ik heb vijf echte mensenvlooien, zoals ik al zei, ze komen vanuit de hele wereld." Onze verslaggeefster heeft ze ook gezien met haar eigen ogen, dames en heren, hooggeeerd publiek. Dit is geen nepnieuws!