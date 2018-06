Mogelijk acties bij luchthavenbeveiliging Eindhoven Airport, vakbonden stellen ultimatum

EINDHOVEN - Reizigers op Eindhoven Airport krijgen mogelijk te maken met flinke vertragingen. Het personeel van G4S Aviation Security, verantwoordelijk voor de controle van de handbagage en het fouilleren van passagiers, gaat eventueel actie voeren. De onderhandelingen over een nieuwe cao liepen deze week stuk. De vakbonden hebben een ultimatum gesteld. Als de werkgever de lonen niet genoeg verhogen, volgen acties.

CNV en FNV willen dat de lonen met 3,5 procent omhoog gaan. Ook moet het aantal uren van de werkweek stapsgewijs wordt verlaagd van 40 naar 34 uur per week. Het ultimatum loopt 30 juni af.

Om wat voor acties het gaat, wil FNV-bestuurder Tanja Schrijver niet zeggen. "Dat moeten we eerst met onze leden bespreken. Maar we kunnen niet voorkomen dat het acties zijn waar de reizigers last van hebben. Alle taken van het beveiligingspersoneel hebben nu eenmaal direct met de reizigers te maken."

De zomervakantie in Brabant start op 7 juli. Onduidelijk is of er die week actie wordt gevoerd.