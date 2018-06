NAC Breda maakt volop gebruik van samenwerking met Helmond Sport: 'Vierde speler verhuurd'

BREDA - NAC Breda en Helmond Sport werken sinds eind mei nauw samen, en dat blijkt tot nu toe vooral uit het aantal spelers dat NAC verhuurt aan de Jupiler League-club. Vrijdag werd duidelijk dat NAC-verdediger Bart Meijers komend seizoen het shirt van Helmond Sport gaat dragen. Meijers is de vierde speler die aan Helmond Sport wordt uitgeleend door de Bredase club.

Eerder gingen Diego Snepvangers, Richelor Sprangers en Bodi Brusselers Meijers voor. De verdediger, geboren in Etten-Leur, kwam afgelopen seizoen dertien keer in actie voor NAC in de eredivisie. Mitchell van der Gaag, de nieuwe trainer van NAC, zag het naar verluidt niet zitten in de 21-jarige verdediger.

Samenwerking

NAC en Helmond Sport maakten eind mei bekend een intense samenwerking aan te gaan voor de komende vier jaar. Toen werd al duidelijk dat er de nodige spelers van NAC ervaring zouden opdoen bij Helmond Sport in het kader van de talentontwikkeling.