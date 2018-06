Verdediging wil honderden getuigen horen in zaak Klaas Otto

BERGEN OP ZOOM - De rechtszaak tegen Klaas Otto kan weleens maanden gaan duren. Otto en de drie andere kopstukken van No Surrender die worden verdacht van het leiden van een criminele organisatie, willen bijna honderd getuigen horen in de strafzaak die tegen hen is gestart.

Die getuigen, waaronder ex-leden, zouden meer kunnen vertellen over de organisatiestructuur van No Surrender, het lidmaatschap en de betekenis van 'bad standing'. Hieruit zal blijken dat No Surrender geen grote landelijke club is waarbij een paar personen het voor het zeggen hebben, stellen de advocaten.

Ze dienden hun verzoek vrijdag in bij de regiezitting in Groningen. De zaak werd bij de zitting niet inhoudelijk behandeld, wel mochten alle partijen onderzoekswensen indienen. Otto was in de rechtszaal aanwezig, net als zijn mede-verdachten Henk Kuipers, Rico R. en Theo ten V.. Ook waren er veel aanhangers van de motorclub naar de rechtszaal gekomen.

Kuipers, R. en Ten V. zitten momenteel vast. Klaas Otto die geen lid meer is van de motorclub, kwam in april voorlopig vrij na anderhalf jaar voorarrest. Hij staat wel onder toezicht van de reclassering. De inhoudelijke planning van zijn strafzaak staat deze zomer gepland.

Het Openbaar Ministerie wilde Klaas Otto eigenlijk ook vervolgen voor het beramen van een aanslag op voormalig officier van justitie Greetje Bos. Dat ging niet door wegens een gebrek aan bewijs.