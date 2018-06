Dj Boris zet met thuiswedstrijd toon voor Champions Trophy in Breda

BREDA - Dancemuziek in de Grote Kerk? In Breda is veel mogelijk, maar deze dagen lijkt helemaal niets te dol. De stad staat tot en met 1 juli in het teken van de Champions Trophy voor mannen en de 4-Nations Trophy voor vrouwen.

Een dag vóór de openingswedstrijd van dit internationale hockeytoernooi werd in de Onze Lieve Vrouwe Kerk ‘Be Yourself’ gespeeld. Dit is de speciaal voor het evenement gecomponeerde hymne.



'In eigen stad: te gek'

Het stuk is geschreven door dj Boris (Smith), die zijn compositie vrijdagmiddag in de kerk ten doop hield. Een trotse dj, want zijn stadgenoten en collega's dj Hardwell en Tïësto hebben er volgens hem nog nooit mogen optreden. “Dit is bijzonder, dit is niet eerder gebeurd. En dat ik dit in mijn eigen stad mag doen is te gek”, aldus de Bredanaar, die dus een thuiswedstrijd mocht spelen.



Zijn nummer was ín de kerk te horen; tegelijkertijd speelde stadsbeiaardier Paul Maessen tientallen meters hoger op het carillon mee. Ook voor hem een niet alledaags stuk, maar hoe vaker het nummer tijdens het toernooi zal worden gedraaid, hoe sneller het voor iedereen als muziek in de oren zal klinken.



Toernooi bij Hockeyclub Breda

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van Hockeyclub Breda. Afgelopen dinsdag vond er de sleuteloverdracht plaats. Vanaf dat moment heeft de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond het er voor het zeggen. Het Nederlandse mannenteam heeft meteen een druk weekend voor de boeg: zaterdag opent de ploeg het toernooi tegen Argentinië; zondagmiddag wacht de 'derby der Lage Landen' tegen België. De nationale vrouwenequipe komt dinsdag voor het eerst in actie: tegen Spanje.