Afgedankt of bijna dood, alle planten zijn welkom bij het plantenasiel

EINDHOVEN - Wat doe je met een plant waarvan de blaadjes gaan hangen of die niet meer zo leuk past bij je interieur? Meestal komen die langs de kant van de weg te staan of belanden ze in een container. Zonde, vindt Annemieke van der Wey uit Eindhoven. Daarom is ze een plantenasiel begonnen.

Overal in het huis van Annemieke van der Wey, dat heel toepasselijk aan de Hortensiastraat staat, staan planten. Annemieke wijst aan: "Dit is een Pilea, ook wel een Pannenkoekplant genoemd, dit een Klaverzuring, hier staan verschillende stekjes..." En zo kan ze nog wel even door gaan.

Twee maanden geleden begon ze met haar plantenasiel. "Het is zonde om ze weg te gooien. Sommige mensen hebben geen geld om planten te kopen. Dus knap ik ze op, zorg ervoor en geef ze dan weer weg."

Ziekenboeg

Afgedankt, bijna dood of lelijk, alle planten zijn welkom bij het plantenasiel. "Sommige planten krijg ik omdat mensen ze zat zijn en het tijd vinden voor iets anders. En ik heb er ook een aantal gekregen die een week buiten in de regen hadden gestaan. De eigenaar wist niet meer wat hij er mee moest doen. Die worden dan ook naar mij gebracht."

Voor de meest trieste gevallen heeft ze een 'ziekenboegje' ingericht. Dat ziet er zo uit:

Pokon en liefde

De planten worden met liefde opgelapt en verzorgd. "Ik probeer in eerste instantie om ze met nieuwe potgrond weer wat blijer te maken. Daarna zoek ik uit wat de planten nodig hebben. Voor sommige is dat rust en anderen hebben juist wat meer licht nodig. Ik probeer ze allemaal te redden. En als dat echt niet lukt dan maak ik stekjes om er zo hopelijk nog wat nieuwe plantjes van te kunnen maken. Maar met een beetje Pokon, een beetje liefde en niet te veel water kom je een heel eind."

De eerste planten zijn zo goed opgeknapt dat ze naar een nieuwe eigenaar kunnen. Vol trots laat Annemieke ze zien.





"Deze zijn klaar om naar een nieuw huisje te gaan. Ik ga ze op Marktplaats zetten en wie ze wil hebben mag ze gratis ophalen."