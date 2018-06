Bob de Voogd wil met Oranje hockeyfeestje maken van Champions Trophy in Breda

BREDA - De heren van het Nederlands hockeyelftal willen komende week de Champions Trophy winnen. Dat zegt speler Bob de Voogd over de jonge ploeg. Het toernooi wordt voor de laatste keer ooit gespeeld en vindt voor de eerste keer plaats in Breda.

Hockeystad Breda lijkt klaar voor de laatste Champions Trophy ooit. Op het terrein van HC en BC Breda is een heus stadion met ook een groot promotiedorp uit de grond gestampt. Oranje-speler en Brabander Bob de Voogd vindt het prachtig.

"Dat is altijd bijzonder", zegt hij. "Er kunnen 8000 man in en daar doen we het voor. Ik kom natuurlijk niet uit Breda, maar het is leuk dat het een keer niet in Amsterdam is waar het Wagner Stadion staat."

Feestje van maken

"Ik ben benieuwd hoe het hier gaat leven", vervolgt de international van Oranje-Rood uit Eindhoven. "Maar wat ik in de stad zie en hoe het ook hieromheen leeft, denk ik dat het alleen maar een feestje wordt. Aan ons om het mooi te maken."

Geen van der Weerden en Bakker

Dat doet Oranje zonder de captains Mink van der Weerden en Bas Bakker. Beide spelers doen om verschillende redenen niet mee. "Dat is zeker jammer, want beide hebben uitzonderlijke kwaliteiten. En ze zijn allebei aanvoerder en dus heel belangrijk. Ik denk wel dat de groep het goed opvangt. Het team is er klaar voor. "

'We gaan voor de winst'

Naast Nederland doen bij de heren de toppers Argentinië, India, België, Australië en ook outsider Pakistan mee. "Het is een sterk bezet toernooi en het zal heel close worden", zegt Bob de Voogd over de tegenstanders. "We willen ons eigen spel ontwikkelen met het oog op het komende EK, maar we gaan zeker ook voor de winst."

"Ik denk dat niemand van de huidige spelers de Champions Trophy ooit heeft gewonnen. Dus laten we mooi afsluiten en de laatste Champions Trophy, in Brabant, mee naar huis nemen."

Klik hier voor het speelschema.