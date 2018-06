Willy van de Kerkhof over Van Bommel: 'De PSV-fans gaan ander, oogstrelender voetbal zien'

EINDHOVEN - Phillip Cocu gaat op het juiste moment bij PSV weg. Als je vier of vijf jaar bij dezelfde club zit is dat lang genoeg, zo stelt oud-voetballer Willy van der Kerkhof. "En we hadden met Mark van Bommel zijn opvolger al in huis, ik ben heel blij met zijn aanstelling." Van de Kerkhof verwacht dat de PSV-fans met de komst van Van Bommel ander, oogstrelender voetbal gaan zien.

"Mark is een type die heel opportunistisch voetbalt vanuit een gesloten verdediging. Wat mij betreft is zijn gebrek aan ervaring als hoofdcoach geen probleem. Je kunt het vergelijken met de aanstelling van Frank de Boer bij Ajax destijds. Hij gaat er fris en fruitig in."

Van de Kerkhof hoopt dat ook trainer Bert van Marwijk, de schoonvader van Van Bommel, een rol gaat spelen. "Die twee zijn als twee handen op één buik. Het zou geweldig zijn als Van Marwijk in dienst komt als adviseur. Maar ook als dat officieel niet zo is, zal hij wel advies geven. Samen hebben ze een geweldige voetbalervaring."

Charisma

Cocu werd als trainer drie keer kampioen bij PSV. Maar ondanks de successen waren niet alle fans blij met de trainer, omdat het veldspel vaak saai was. Van de Kerkhof kan zich wel in die kritiek vinden. "Cocu gaat de geschiedenis in als een trainer die PSV in een moeilijke periode successen heeft bezorgd. Hij verdient alle egards. Het is een hele toegewijde trainer, een beetje gesloten. Cocu was succesvol, maar het kon beter. Ondanks het landskampioenschap hebben we niets gepresteerd in Europa en zijn we uit de beker gegooid. Met Van Bommel krijgen we een trainer met een heel ander charisma."

Overigens liet Fenerbahçe-voorzitter Ali Koç weten dat zijn club juist voor Cocu had gekozen vanwege het aanvallende voetbal, dat de trainer voorstaat. De club heeft volgens Koç meer dan een jaar naar een trainer gezocht, die bij de visie van de club past. "Na ons onderzoek stond Cocu bovenaan ons lijstje. Hij kiest voor aanvallend voetbal en heeft het vermogen spelers beter te maken. Hij is een leider die oog heeft voor jeugdspelers en plaatst het belang van de ploeg altijd voorop."

