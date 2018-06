Joep is directeur van zijn eigengebouwde kermis: 'Ik hoop ooit nog een museum te openen'

EERSEL - Tien jaar lang bouwde Joep Bullens aan een collectie van zestig miniatuur-kermisattracties. Zijn zolder in Eersel is er inmiddels te klein voor. Nu laat hij een groot deel ervan zien in de plaatselijke hobbywerkplaats. "Het mooiste is dat de tentoonstelling ook open is tijdens de Eerselse kermis."

Als zesjarig jochie was Joep Bullens al in de ban van de kermis. "Dat begon al als de kermiswagens arriveerden. Alles wilde ik zien. Vanaf de opbouw totdat de wagens weer het dorp uitreden."

Zwaar werk

School interesseerde hem tijdens die kermisdagen nog minder dan anders. Al jong sloot hij zich aan bij zijn favoriete omgeving om er te gaan werken. "Het is niet gemakkelijk om er tussen te komen als je niet uit een kermisfamilie komt." Toch lukte het Joep om aan het werk te gaan bij verschillende attracties als de draaimolen en het lunapark. Maar het werk was zwaar, hij kreeg last van zijn rug en toen zijn vriendin het ook al niet zag zitten stopte hij ermee. Joep besloot beroepsmuzikant te worden.

"Je kunt zeggen dat ik nu deze miniatuurattracties ben gaan maken omdat het me vroeger niet gelukt is om bij de kermis te komen." Hij begon met een bouwpakket, maar dat bleek een prijzige hobby te zijn. "Op advies van een vriend ben ik toen alles van hout gaan maken." Hij reist de grotere kermissen af om foto's te maken van de attracties. "Nee, ik hoef er niet meer in, die tijd heb ik gehad."

De topattractie: het reuzenrad

De kermissen van Tilburg en Eindhoven zijn favoriet omdat die elk jaar met nieuwigheden komen. Op de tentoonstelling in de Klusruimte in Eersel heeft het reuzenrad een prominente plaats gekregen. Joep beschouwt het als zijn topattractie. "Daar heb ik vier maanden aan gewerkt."

Voor het nostalgische deel heeft hij een aparte tent ingericht. "Hier staat mijn eerste werk, de rups. Het was altijd spannend om met een meisje een rit te maken in de rups en te wachten tot de kap dicht ging want dan mocht je zoenen."

Kermismuseum

Het is zijn droom om ooit nog eens een permanente tentoonstellingsruimte te hebben, met een werkplaats waar hij ook kan bouwen aan nieuwe schaalmodellen. "Dan kan ik iedereen laten zien hoe ik ze maak. Maar dan denk ik dat het einde zoek is want dan blijf ik aan de gang."

Als alternatief voor een museum stelt hij zich voor dat hij met een vrachtwagen langs scholen, braderies en bejaardencentra gaat om te laten zien wat hij gemaakt heeft. "Dan vertel ik er ook het en ander bij, want ik weet er intussen heel veel van, ook van de historie."

Zijn tentoonstelling is zaterdag en zondag nog te zien en volgend weekend tijdens de kermis in Eersel, steeds van 13.00 tot 21.00 uur. Joep is zelf aanwezig om uitleg te geven.