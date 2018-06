Auto brandt helemaal uit op A77

Auto vliegt in de fik op A77, brandt volledig uit (Foto: SK-Media)

BEUGEN - Op de snelweg A77 richting Beugen is een auto in de fik gevlogen en helemaal uitgebrand. De brandweer van Gennep kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De snelweg en afrit richting Beugen waren ten tijde van de brand afgesloten voor al het verkeer.

De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Volgens medeweggebruikers kwam er een harde knal uit de motorkap voordat het voertuig in de fik vloog. Het wrak is door een bergingsbedrijf weggesleept. De snelweg is inmiddels weer open.