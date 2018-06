Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout krijgt koninklijke onderscheiding

UDENHOUT - Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout kan twee feestjes tegelijkertijd vieren. Naast dat het bedrijf dit jaar honderd jaar bestaat, mag het zich sinds vrijdag ook 'Koninklijk' noemen. Wim van de Donk, commissaris van de koning, overhandigde de oorkonde vrijdag aan de directeur van het bedrijf, Henny de Haas.

De titel 'Koninklijk' wordt door de koning toegekend aan grote ondernemingen die aan hoge eisen voldoen als het gaat om omgang met werknemers, klanten en het milieu. Ook moet het bedrijf een goede band hebben met de samenleving. De titel staat symbool voor respect, waardering en het vertrouwen van de koning.

Miljoenenbedrijf

Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek werd in 1918 opgericht in Udenhout door Jan Beekmans. Het is nu een onderneming met vestigingen in Udenhout, Deurne, Dongen, Nijmegen, Roosendaal, Best en Heesch, met een omzet van ruim 100 miljoen euro en ruim 700 medewerkers. Het is de vijftiende onderneming die zich in Brabant 'Koninklijk' mag noemen.

Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek heeft in de eerste paar jaar van haar bestaan het elektriciteitsnet in Nederland aangelegd. Daarnaast heeft ze zich veel bezig gehouden met automatisering, duurzame energie en werktuigbouw.

Maatschappelijk verantwoord

In 2017 werd ze uitgeroepen tot beste werkgever omdat het bedrijf veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en technische beroepen promoot onder scholieren en studenten. Daarnaast is er aandacht voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.