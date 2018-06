Vrouw met de hamer slaat ruiten van gemeentehuis Oosterhout aan diggelen

OOSTERHOUT - Ambtenaren van de gemeente Oosterhout zijn zich vrijdagmorgen een hoedje geschrokken. Alle ramen op de benedenverdieping van het gemeentehuis waren vernield. Het was het werk van een verwarde vrouw.

Ze had de ruiten in de nacht van donderdag op vrijdag met een hamer kapot geslagen. Het gaat om een stuk of tien ramen en een deel van de hoofdingang.



Vrouw is opgepakt

Later op de ochtend kon ze worden aangehouden. De vrouw verbleef in een zorginstelling in de buurt. Het is niet bekend waarom ze zich zo heeft uitgeleefd. Volgens de gemeente Oosterhout is er sprake van een flinke kostenpost.