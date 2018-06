Politie-onderzoek in de Van Limburg Stirumlaan in Tilburg: vechtpartij met mogelijk wapens

Politie-onderzoek in Tilburg (Foto: Hendriks MultiMedia)

TILBURG - De politie in Tilburg doet onderzoek in de Van Limburg Stirumlaan in Tilburg. Het zou gaan om een vechtpartij waarbij mogelijk wapens werden gebruikt.

Op drie verschillende plaatsen rondom de Van Limburg Stirumlaan in Tilburg is de politie op zoek naar de daders en getuigen van een vechtpartij waarbij mogelijk wapens werden gebruikt.

Tot nu toe zijn er zes mensen aangehouden. De aangiftes worden opgenomen door de recherche ter plaatse.