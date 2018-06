Meedoen aan acties oké, maar lid van een vakbond is geen uitgemaakte zaak in Brabant

HEERLEN - Het zag er rood van de stakers, afgelopen woensdag in het Stadswandelpark in Eindhoven. Het ging om ruim tweeduizend medewerkers van metaalbedrijven die deelnamen aan een protest van de vakbonden. Ook in het openbaar vervoer werden de afgelopen tijd, verspreid over de provincie, de nodige Brabanders op de been gebracht en eerder deze maand lieten de schippers van Stichting Maasveren hun pontjes aan de kant liggen.

Toch zegt zo’n actiebereidheid niet alles over het aantal mensen uit onze provincie, dat lid is van een bond. Sterker nog, het aandeel vakbondsleden onder werknemers is landelijk gezien het kleinst in ...Noord-Brabant.



15 procent lid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit becijferd over de periode van 2012 tot vorig jaar. Om precies te zijn vijftien procent van de werkende Brabander was toen lid van een vakbond. Ook in Utrecht bleef dit percentage onder de achttien. In de drie noordelijke provincies was dat minstens een kwart. Het landelijk gemiddelde is 19 procent, iets minder dan één op de vijf dus.



De leeftijd van de leden varieerde van vijftien tot 75 jaar. Vooral onder de oudere personeelsleden was de organisatiegraad relatief hoog en mannen waren in de meerderheid. Vrouwen (63 procent) daarentegen, vonden vakbonden wel vaker dan mannen (55) belangrijker. Mensen met een lage opleiding hechtten opvallend meer waarde aan de behartiging van hun belangen dan hoogopgeleiden (71 tegen 44 procent). Er blijft om verschillende redenen werk aan de winkel voor de vakbondsbestuurders.



