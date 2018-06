Inval politie in Breda: twee aanhoudingen, geld en drugs in beslag genomen

BREDA - Bij een inval van de politie in de Bredase wijk Heuvel zijn vrijdagavond twee mensen aangehouden. Verder zijn er geld en drugs in beslag genomen. De politie heeft dit bekend gemaakt.

Het gaat om een ondermijningsactie, waarbij wordt onderzocht hoe criminelen zich in de bovenwereld wisten te manifesteren. De invallen waren in een pand waar de politie vorig jaar ook al was binnen gevallen en in een café, beide staan aan het Monseigneur Nolensplein. De twee verdachten worden zaterdag aan de tand gevoeld. Bij de invallen werd ook een hond ingezet.