Brand in seniorenwoning Veghel, bewoner bevrijd

VEGHEL - In een huis aan het Rietven in Veghel woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag brand. Het vuur werd ontdekt door een vrouw die rond kwart voor vijf langs het huis wandelde. Zij waarschuwde de brandweer en de politie.

De bewoner - die al op leeftijd is - probeerde via een klein raam aan voorkant het huis uit te vluchten, maar dat lukte niet. Uiteindelijk lukte het de agenten en brandweerlieden om hem te bevrijden.

Ventilatie

De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel, omdat hij rook had ingeademd. De brandweer heeft het huis geventileerd. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.