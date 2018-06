Inladen, urenlang rijden en 'bouwen', wereldkampioen Etienne Bax is niet zomaar aan het racen

BERGEIJK - Etienne Bax probeert als wereldkampioen zijspancross altijd zo snel mogelijk te zijn, maar per jaar rijdt hij zo’n vijftigduizend kilometer niet harder dan 84 kilometer in het uur. De coureur is samen met bakkenist Kaspars Stupelis uit Letland veel onderweg, in een truck die van alle gemakken voorzien is. “Maar we rijden omdat we van A naar B moeten, niet omdat het zo leuk is.”

Van twee zijspanmotoren tot een fiets en van een scooter tot maaltijden voor in het weekend, Bax moet veel inladen. “We hebben daar ooit een checklist voor gehad, maar dat werkt niet. Het moet gewoon in het hoofd zitten.” Voor de tweevoudig wereldkampioen is het inmiddels routine geworden. “We vergeten bijna nooit iets. En als we al een keer iets vergeten, dan is het in ieder geval niet iets wat van belang is voor het racen.”





Onderweg

Bax rijdt niet alleen wedstrijden in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Estland. Op hun website staan de meest uiteenlopende bestemmingen.

“We rijden per jaar veertig- tot vijftigduizend kilometer, als team”, zegt Bax op het moment dat hij net terug is van een enkele reis van 2400 kilometer. Het is één van de mindere kanten van het zijspancrossen. “Zeker als je kijkt naar de tijd die we kwijt zijn met reizen en hoe lang we daadwerkelijk op de baan zijn.”

En dan komt daar het 'probleem' van de snelheid nog bij. Want de truck kan niet harder dan 84 kilometer per uur. "Zeker als je op Duitse snelweg zit duurt het lang. Het is dan net of je met veertig over de snelweg rijdt. De kilometers op de navigatie tellen nauwelijks af. Het is niet dat we willen dat hij honderd loopt, maar met negentig kunnen we het vrachtverkeer net voorbij. Nu kun je niemand voorbij."





Vorig seizoen werd Bax wereldkampioen, dit jaar gaat het door blessureleed en technische problemen minder. Het maakt het rijden in de truck nog zwaarder voor de man uit Bergeijk. “Ja, daar ben je dan veel mee bezig. Kan ik het nog wel? Wat doe ik fout? Het zit allemaal in je hoofd dan.” Toch blijft hij positief, ook wat betreft de WK-kansen. “Zolang niemand de WK-titel gewonnen heeft, blijk ik ervoor vechten. Zeker!”

Opbouwen en afbreken

Aangekomen op de locatie kan Bax niet echt uitrusten voor het raceweekend waar hij moet presteren. “We hebben nog zo’n anderhalf tot twee uur nodig om alles op te bouwen.” Een enorme tent komt er aan de truck te staan. Bax doet veel zelf, met een glimlach. “Ik bouw ook liever op dan af. Nu moet het weekend nog komen, bij het afbouwen ben je klaar met racen en wil je eigenlijk gewoon weg.”