Bredase bankier van de onderwereld aangehouden, 55-jarige man verduisterde miljoenen van klanten

EINDHOVEN - Justitie heeft een 55-jarige man uit Breda aangehouden die als bankier van de onderwereld zou hebben gefungeerd. Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering. De man, die de laatste jaren in het buitenland woonde, beheerde volgens de politie enkele tientallen miljoenen euro's via de Caraïben, Liechtenstein, Panama en Zwitserland. Afgelopen dinsdag 19 juni zijn in het onderzoek nog zes verdachten aangehouden.

De verdachte, volgens De Telegraaf gaat het om R.N., woonde tot 2016 in Zwitserland en leefde daarna op een eiland in de Caraïben. Toen hij op 26 april voet op de Nederlandse bodem zette is hij aangehouden. De man, die geen vaste verblijfplaats in Nederland heeft, zit nog vast.

Verduistering

Het geld dat N. in beheer had bestaat onder meer uit misdaadgeld dat criminelen wilden wegsluizen naar het buitenland. Daarnaast beheerde N. ook geld van particulieren die hun vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden. De verdachte heeft volgens de politie een flinke greep in de kas gedaan en vermoedelijk miljoenen euro's van klanten verduisterd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de man dit deed door het vermogen van klanten als onderpand te gebruiken voor leningen. De leningen gebruikte hij voor privé-uitgaven als reizen, auto's en huizen. Omdat er niet werd terugbetaald, spraken schuldeisers het vermogen van klanten aan. De schade per klant varieert van enkele tonnen en in sommige gevallen meer dan een miljoen euro.

'Kasrondje'

Tijdens het onderzoek naar de bankier kwam er meer strafbare feiten aan het licht. Zo zouden klanten van de bankier een zogenoemd 'kasrondje' hebben gehouden. Daarbij is crimineel geld betaalt aan een stratenmakersbedrijf dat vervolgens een nepfactuur stuurde voor zogenaamd geleverde diensten. Volgens de politie is er op deze manier miljoenen euro's witgewassen via hypotheken en leaseauto's. Ook zouden ambtenaren zijn omgekocht om informatie te geven of diensten te verlenen.

LEES OOK: Bezit cocaïne en MDMA en witwassen 135.000 euro: zes jaar geëist tegen man uit Werkendam



Boot en BMW's

Afgelopen dinsdag deed de politie vanwege het 'kasrondje' meerdere aanhoudingen. Het gaat om vier mannen (allen 50 jaar) uit Raamsdonksveer, een 41-jarige man uit Kaatsheuvel, een 39-jarige Madenaar en een 51-jarige inwoner van Sint Willebrord. Zij werden thuis opgepakt. Een van de mannen zit nog vast, de anderen zijn inmiddels vrij maar blijven verdachte. Daarnaast hield de politie in deze zaak een man (48) uit Made en een man (44) uit Hank aan. Beide mannen zaten al in de gevangenis. De politie nam onder meer een boot, twee BMW's en een onroerend goed in beslag.

Tijdens het onderzoek werden in augustus 2017 ook nog 26 kilo cocaïne, 108 kilo MDMA en ongeveer 135.000 contant geld gevonden. Een man is hiervoor inmiddels veroordeeld tot zes celstraf.