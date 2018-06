Ferrari's, Lamborghini's en Maserati's scheuren door Breda tijdens exclusieve toerrit

BREDA - Zeventig bijzondere sportauto’s rijden dit weekend van Breda naar Maastricht voor de Cars & Business toerrit. Onder meer Ferrari’s, Bugatti’s, Maserati’s en Lamborghini’s rijden mee.

Op zaterdagochtend verzamelden de zeventig deelnemers bij het Pirelli Performance Center in Breda. De rit gaat over B-wegen en snelwegen en pakt ook een stukje ‘Deutsche autobahn’ mee, waar de deelnemers zo hard mogen rijden als ze willen.

Op zaterdagavond komen ze aan in Maastricht, waar ze in een kasteel overnachten. Op zondagmiddag rijden de deelnemers weer terug naar Brabant, waar nog gestopt wordt bij het kartcircuit in Berghem.