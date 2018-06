Het weer slaat om: 'Binnen paar dagen van onder de twintig naar rond de dertig graden'

Zonnebrillen zijn geen overbodige luxe met het zonnige weer in aantocht. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - In een paar dagen tijd van onder de twintig naar rond de dertig graden. Het weer slaat na dit weekend om, en stevig ook. "Het wordt tropisch", vertelt Margot Ribberink van Weer.nl.

Dit weekend is het nog fris voor de tijd van het jaar. Hoewel het - als de zon wat beter doorbreekt - op enkele plaatsen twintig graden kan worden. "We hebben nog met wind uit het noordwesten te maken", legt Ribberink uit. "Zondag krijgen we met iets meer bewolking te maken dan zaterdag. Het blijft wel droog. De temperatuur blijft dan steken op negentien graden maximaal. "

Tropische temperaturen

Na het weekend gaat de wind heel langzaam draaien van het noordwesten naar het noordoosten. "Dat is drogere lucht", vertelt Ribberink. "Dan komt de zon ook wat beter tevoorschijn. Dat merken we direct na het weekend al, op maandag maar vooral vanaf dinsdag. Dan is de zon de hele dag te zien, een hele week lang. Het wordt echt een langdurige periode met droog, zonnig en warm zomerweer."

Maandag wordt het 22 of 23 graden, maar vanaf dinsdag begint een langdurige periode met zomerse of zelfs tropische temperaturen. De nachttemperaturen kunnen dan ook hoog blijven. In sommige grote steden komt de temperatuur niet onder de twintig graden."

Tuin

Ze waarschuwt mensen met een tuin om bloemen en planten goed water te geven. "Het is nu al droog en er komt ook helemaal niets aan. Misschien eind van de week een verdwaalde onweersbui. Maar die brengt slechts zeer lokaal wat verlichting."