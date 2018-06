'Hirving Lozano kan het beste nog een jaar bij PSV blijven, hij heeft nog genoeg te leren'

EINDHOVEN - De nieuwe held in Mexico is sinds kort bekend: Hirving Lozano. De buitenspeler van PSV scoorde in de eerste WK-wedstrijd het enige doelpunt in de confrontatie met wereldkampioen Duitsland en dat heeft er mede voor gezorgd dat ‘Chucky’ de harten van de Mexicaanse voetbalfans heeft gestolen. "Iedereen in Mexico kijkt naar het WK, hij is de grote ster."

Daniel Reyes volgt Lozano al het hele jaar bij PSV, en volgt hem ook tijdens het WK. De Mexicaanse journalist merkt dat de populariteit van de 22-jarige Mexicaan enorm toeneemt in zijn thuisland. "Hij stond op alle voorpagina’s van de grote sportkranten na de gewonnen wedstrijd tegen Duitsland", zegt Reyes. "In Mexico denken ze dat het misschien goed is voor Lozano om naar een betere competitie te gaan, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens."

De druk van een land dat voetbalgek is op je schouders dragen op je 22ste is geen gemakkelijke opgave. Toch kan Lozano goed omgaan met zijn populariteit en de druk van het altijd maar moeten presteren denkt Reyes. "Voor ‘Chucky’ is zijn familie alles. Hij voetbalt om voor zijn gezin te zorgen. Natuurlijk is hij ook dol op voetbal. Maar na de wedstrijd is hij als eerste de kleedkamer uit, om zo snel mogelijk bij zijn gezin te kunnen zijn." Volgens Reyes is Lozano geen ‘typische voetballer’. "Hij blijft altijd nuchter en kan goed met de druk omgaan."

Genoeg te leren

In Mexico denken ze dat het dus wellicht beter is als Lozano PSV verlaat deze zomer. Daar is Reyes het niet mee eens. Hij denkt dat de Mexicaan nog genoeg te leren heeft bij PSV. "Hij kan het best nog een jaar bij PSV blijven. Helemaal als de club de Champions League ingaat. Bij PSV is hij verzekerd van een basisplaats, die garantie heeft hij bij andere clubs niet."

Lozano heeft niet alleen op voetbalgebied nog het een en ander te leren, denkt de Mexicaanse journalist. "Hij moet zich nog beter aanpassen aan Europa. Dit seizoen zag je ook een aantal keer dat hij heel gefrustreerd reageert op scheidsrechters of tegenstanders waardoor hij een aantal rode kaarten kreeg. Dat moet er nog uit."

Phillip Cocu

Vrijdag werd bekend dat trainer Phillip Cocu aan de slag gaat bij het Turkse Fenerbahçe. "Dat kan aan de ene kant wel een reden zijn voor Lozano om te gaan denken aan een transfer. Ook door het feit dat Marcel Brands vertrokken is. Lozano heeft een goede band met Cocu en Brands", stelt Reyes, die daaraan toevoegt dat hij niet verwacht dat Lozano daardoor gaat vertrekken. "Mark van Bommel (de nieuwe trainer, red.) spreekt ook Spaans, dus daar kan het niet aan liggen."

Mexico speelt zaterdagmiddag om 17.00 uur tegen Zuid-Korea de tweede groepswedstrijd. Bij winst is Mexico zeker van de volgende ronde. Reyes verwacht dat Lozano zich nog meer gaat laten zien. "Om eerlijk te zijn: ik vond hem niet eens zo goed spelen tegen Duitsland. Hij kan nog veel beter, en wellicht laat hij dat al zien tegen Zuid-Korea. Zij moeten winnen om nog kans te maken op de volgende ronde, dus Lozano zal meer ruimte krijgen. Ik verwacht dat Lozano langzamerhand gaat groeien in het toernooi. Die goal tegen Duitsland was nog maar het begin."

Mexico speelt de laatste groepswedstrijd nog tegen Zweden. Dat duel wordt op woensdag 27 juni gespeeld.