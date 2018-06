Oververmoeide Thalita de Jong moet NK Wielrennen in thuisregio laten schieten

Thalita de Jong tijdens het NK veldrijden in Surhuisterveen. (Foto: OrangePictures)

OSSENDRECHT - Het zit Thalita de Jong (24) niet mee. Na veel blessureleed, leek ze eindelijk op de weg terug. Door een nieuwe terugval moet ze het NK Wielrennen in haar thuisregio laten schieten.

Ze heeft zich afgemeld voor de wedstrijd van volgende week op de Brabantse Wal en kon ook niet bij de verkenning met de plaatselijke renners zijn. De renster heeft zichzelf overbelast.

In 2017 leek De Jong maar niet uit de lappenmand te kunnen komen. Ze denkt nu dat ze na haar blessureleed te vroeg weer is begonnen. Dat uitte zich in de voorbereiding op het klassieke voorjaar. "Ik herstelde gewoon niet meer," zegt de wereldkampioene veldrijden van 2016.

De Jong hoopt in het najaar weer aan wedstrijden te kunnen deelnemen, als voorbereiding op het crossseizoen. "Maar pin me daar niet op vast. Ik moet eerst op focussen op mijn herstel."