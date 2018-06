Kindje aangereden door automobilist in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Op de Akkerwinde in Sprang-Capelle is zaterdagmiddag een kindje aangereden door een auto. Het meisje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook is het nog niet duidelijk of het kindje op de fiets of te voet was. Twee ambulances kwamen hulp verlenen en de politie was er ook bij.