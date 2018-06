Net zo snel met de trein naar Spanje als met het vliegtuig, volgens anti-vliegtuigbetogers kán het

EINDHOVEN - Omwonenden van Eindhoven Airport zijn de overlast van de luchthaven zat. Er wordt steeds meer gevlogen en de groei gaat maar door. Buurtbewoners uit Eindhoven hebben zich met omwonenden van de andere Nederlandse luchthavens verenigd in de LBBL: Landelijk Bewonersbelang Luchtvaart. Zaterdag gingen ze in zes steden tegelijk de straat op om te protesteren. Want er kan best anders gereisd worden, vinden ze.

Zowel in Eindhoven als in de andere vijf deelnemende steden, Amsterdam, Eelde, Maastricht, Rotterdam en Zwolle gingen de betogers om 13 uur de straat op. In het rood gekleed, als een symbolisch stop-teken aan de overheid.

Duurzaamheid

De demonstranten vinden dat de luchtvaart te belastend is voor het milieu en zij vinden dat de overheid moet investeren in duurzame alternatieven. Dat kan, volgens hen, door het vliegen schoner te maken, maar ook door het bieden van goede alternatieven, zoals betere en goedkopere treinverbindingen. Volgens Selçuk Akinci van de Brabantse Milieufederatie is het mogelijk om net zo snel met de trein in Spanje te komen als met het vliegtuig, als daar in geïnvesteerd wordt.









Klaas Kopinga van het beraad 'Vlieghinder moet minder' vindt dat er btw geheven zou moeten worden op vliegtickets en belasting op de brandstof: "Kerosine is helemaal belastingvrij, in tegenstelling tot benzine en diesel. Dat zou moeten veranderen zodat iedereen een eerlijke afweging kan maken tussen het vliegtuig nemen of de trein nemen. Nu is die strijd ongelijk."