Pech op de A50 maar Wes toch op tijd voor examen, dankzij de Wegenwacht

DEN BOSCH - Een examen is sowieso spannende. En als het examen ook nog eens op de laatste dagen van het schooljaar plaatsvindt en je onderweg ook nog eens autopech krijgt, dan wordt het extra spannend. Het overkwam Wes uit Vierlingsbeek, leerling van het Dieze College in Den Bosch. Gelukkig is er dan nog altijd de Wegenwacht.

Het Dieze College in Den Bosch is een school voor speciaal voortgezet onderwijs. “Onze leerlingen hebben gedragsproblemen en maken een aangepast staatsexamen. Zaterdag stonden er mondelinge examens op het programma. Sowieso is het een stressvolle tijd voor onze leerlingen”, vertelt Amanda de Bresser-Vos, zorgcoördinator van de school in Den Bosch.

Paniek

Wes werd zaterdag door zijn broer Sam met de auto naar school gebracht voor het mondeling examen maatschappijleer. Op de A50 bij de afslag Heesch-Oss ging het mis. "Op het dashboard ging een lampje branden. Ik heb nog even doorgereden, maar heb de auto toch maar aan de kant gezet."

Een cilinder had het begeven, ontdekt de opgeroepen medewerker van de Wegenwacht. Wes en zijn broer Sam schieten in de lichte paniekstand. Sam belt de school: de examentijd zou niet worden gehaald!

Geen examen, geen diploma

In overleg met de examencoördinator wordt een nieuwe tijd geprikt voor het examen. De Bresser-Vos: “Niet op tijd betekent geen examen en geen diploma. Maar wat schetste mijn verbazing: Wes stond zelfs op tijd voor een zijn eerste afspraak voor mijn neus.”

De medewerker van de Wegenwacht had het verhaal van Wes over het examen aangehoord en reageerde adequaat. “Hij moest toch richting Den Bosch om de nieuwe cilinder te halen en wilde Wes wel een lift geven. Mijn broer was toch op tijd op school dankzij de Wegenwacht", zegt Sam die bij de kapotte auto bleef wachten op de nieuwe cilinder." Daarna haalde hij zijn broer weer op van school. "Het zou een beetje lullig zijn als hij door autopech geen diploma zou halen."