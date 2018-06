Vincent Janssen schoot altijd schuttingen kapot, nu kunnen kinderen op zijn Cruyff Court spelen

OSS - Vincent Janssen werd twee jaar geleden uitgeroepen tot grootste talent van de eredivisie. Bij de ‘Johan Cruijff Prijs’ krijg je als winnaar het recht om een Cruyff Court aan te laten leggen. Janssen liet dat doen in Oss, zaterdagmiddag opende hij het ‘Cruyff Court Vincent Janssen’ zelf.

Voor hij symbolisch aftrapte was Janssen al aardig druk, veel handtekeningen werden gezet en nog meer foto’s werden gemaakt. De spits deed het met een glimlach. Alles ging met een glimlach. Het uitdelen van voetballen met handtekening, het spelen tegen een meisjesteam van OSS ’20 en ‘balgoochelen’ met Ruud Bos en Greg Burnet.

“Dit is tof, heel leuk”, was de eerste reactie van Janssen toen hij naast zijn Cruyff Court in de Osse wijk Krinkelhoek even rust nam. “Twee jaar geleden heb ik de prijs gewonnen, nu is alles gerealiseerd. Ik ben supertrots.”





‘Altijd voetballen’

Het voetbalveld staat op zo’n vijfhonderd meter van het ouderlijk huis, dat wilde Janssen graag. “Het is altijd leuk als je iets terug kan geven aan de buurt waar je bent opgegroeid en waar je begonnen bent. Bij deze heb ik dat kunnen doen via een Cruyff Court.”

Zelf was Janssen altijd met een bal bezig in de wijk waar nu het Cruyff Court Vincent Janssen staat. “Ik kwam uit school en ging direct voetballen. Mijn moeder zei wel eens: blijf eens een keer thuis. Ik was altijd voetballen. Dat was het liefste wat ik deed. Ik was altijd schuttingen kapot aan het schieten. Ik ben blij dat hier nu een mooi Cruyff Court staat, dat de jeugd hiervan kan genieten.”

Nieuw talent

Kees van Geffen, wethouder sport, is ook supertrots met het veld. “Ik ben zelf voetballer. En ik geloof niet in voetbalscholen, ik geloof wel in voetbalveldjes. Daar worden leiders geboren, daar worden voetballers geboren. Er is niet meer zoveel ruimte als vroeger. Daarom is het mooi dat er in de stad een mooie plek is waar pleintjesvoetbal gespeeld kan worden, waar talenten groeien.”

“Ook dit Cruyff Court gaat talent opleveren voor Oss. Ik ga er vanuit dat we binnen nu en twintig jaar een derde Cruyff Court hebben dat geschonken is door een talent uit de eredivisie, afkomstig uit Oss”, aldus Van Geffen.