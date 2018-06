Commissaris van de Koning springt uit vliegtuig [FOTO'S EN FILMPJES]

TERHEIJDEN - Een lintje doorknippen, dat was te standaard voor Wim van de Donk. De Commissaris van de Koning sprong zaterdagochtend uit een vliegtuig. Dat deed hij in Terheijden bij de opening van het Zuiderwaterlinie Festival.

Vlak voor Van de Donk zichzelf uit het vliegtuig gooit, steek hij nog even zijn duim op. Normaal is hij strak in pak, nu draagt hij een legeroutfit. Zonder ook maar enige twijfel, springt hij. Hij geniet zichtbaar van de tandemsprong. Hij zwaai vrolijk naar de camera, terwijl hij afdaalt.

'Brabant prachtig'

"Brabant is van boven net zo mooi als van beneden", zegt de Commissaris lachend, als hij net geland is. Hij is zichtbaar ontspannen. Geen zenuwen? "Nee, je moet het gewoon doen", weet hij. "Ik kan dit iedereen aanraden."



LEES OOK: Parachutisten, indianen en dansers: Zuiderwaterlinie dit weekend in de schijnwerpers



Wim van de Donk liet zich niet zomaar uit een vliegtuig vallen. Hij wilde aandacht voor het Zuidwaterlinie Festival. Een festival rond de oude waterlinie tussen Bergen op Zoom en Grave. Dat festival is op vijf plekken langs de oude verdedigingswerken en duurt nog tot en met zondagavond.