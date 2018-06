PSV krijgt één miljoen euro voor Cocu, Turkse kranten vol met nieuws over trainer

EINDHOVEN - PSV krijgt één miljoen euro op de bankrekening gestort voor de overgang van trainer Phillip Cocu naar Fenerbahçe. Dat melden verschillende Turkse media. Het contract van Cocu liep nog tot medio 2019 door en moest dus afgekocht worden.

De Turkse kranten staan vol met verhalen over de komst van de Nederlander die zich op 28 juni moet melden voor de start van het trainingskamp.

De media laten onder meer Dick Advocaat aan het woord, die eerder bij de Turkse club aan het roer stond. "Cocu is een uitstekende coach. Hij heeft PSV drie keer aan een kampioenschap geholpen, dat toont zijn waarde wel aan. Bovendien was het een goede voetballer", aldus Advocaat.

Tekst gaat verder onder tweet:

Het management van de Turkse club heeft volgens Advocaat de juiste keuze gemaakt door Cocu aan te stellen. "Ze hadden meerdere opties, maar dit was de juiste keuze. Cocu is mentaal sterk en houdt van mooi voetbal. Ik hoop dat Cocu de spelers kan halen, die hij wil. Dat is erg belangrijk. Toen ik coach van Fenerbahçe was kon dat niet door regels van de UEFA en een gelimiteerd budget."