Route GLOW Eindhoven dit jaar korter dan voorgaande jaren

EINDHOVEN - De route voor GLOW Eindhoven 2018 is bekendgemaakt. De route is vijf kilometer, in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen was de route langer. De organisatie doet dit om ‘meer beleving’ te creëren.

Ongeveer dertig lichtkunstprojecten staan door het centrum van Eindhoven verspreid. Het thema van 2018 is Shadows & Light. GLOW zoekt met dit thema de tegenstellingen op. Veel en weinig, zwart en wit, binnen en buiten, sober en uitbundig.

Vanuit een samenwerking met lichtfestival Nanjing komt er een Chinees lichtkunstwerk in het Victoriapark.