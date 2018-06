Jelle Klaassen niet door naar derde ronde, zaterdagavond komt Van Gerwen in actie

ALPHEN - Jelle Klaasen is niet door naar de derde ronde van de Danish Darts Open. De darter uit Alphen verloor zaterdagmiddag van Gerwyn Price.

De Welshmen was met 6-3 veel te sterk. Klaassen won vrijdag nog met 6-5 in de eerste ronde van Mickey Mansell.

Zaterdagavond rond half elf komt Michael van Gerwen in actie. Hij neemt het op tegen Scott Taylor. Als geplaatste speler hoefde de Vlijmenaar in de eerste ronde niet in actie te komen. Het toernooi in Denemarken is de achtste European Tour.