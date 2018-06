Opnieuw hoofdrol voor PSV'er Hirving Lozano, assist en heldenrol tegen Zuid-Korea

EINDHOVEN - De financiële afdeling van PSV zal met plezier naar het WK-duel van Zuid-Korea tegen Mexico gekeken hebben. Hirving Lozano eiste opnieuw een hoofdrol op op het hoogste podium.

Lozano, die halverwege de tweede helft gewisseld werd, scoorde dit keer niet maar zorgde er met een goede assist wel voor dat medespeler Javier Hernández de 2-0 kon scoren. Het bleek een belangrijke goal, omdat Zuid-Korea kort voor het fluitsignaal nog tegenscoorde.

De werklustige Mexicaan van PSV stal in de eerste helft al de harten van voetbalfans wereldwijd door sprintend het hele veld over te steken om zijn teamgenoten te helpen met verdedigen.

De Zuid-Koreanen hadden tijdens de wedstrijd verschillende overtredingen nodig om hem af te stoppen. Uiteindelijk maakte Lozano het duel dus niet af. Twintig minuten voor tijd werd hij moegestreden afgelost door Jesús Corona.

Overigens trok ook oud-PSV-speler Andrés Guardado de aandacht. Hij schoot de bal tegen een uitgestoken arm van een Zuid-Koreaanse verdediger en kreeg zo een penalty. Het was alweer de veertiende pingel op de mondiale eindronde in Rusland.

Marktwaarde Lozano

Een plaats in de achtste finales ligt voor het grijpen voor de Mexicanen. De ploeg staat bovenaan in groep F, waarin wereldkampioen Duitsland het zaterdagavond tegen Zweden opneemt. Als Lozano ook in de achtste finale goed speelt, zal dat zijn marktwaarde verder doen stijgen. De speler wordt in verband gebracht met Barcelona en fans van Ferenbahçe hopen dat Phillip Cocu de speler meeneemt naar de Turkse club.

Bij de eerste WK-wedstrijd tegen Duitsland scoorde Lozano de winnende goal.

