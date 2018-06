Luuks smeekbede aan Cocu mocht niet baten, maar hij mag wel naar een skybox in het stadion komen

GELDROP - Het nieuws dat PSV-trainer Phillip Cocu PSV voor Fenerbahçe zou verruilen, kwam bij de 7-jarige Luuk uit Eindhoven keihard aan. En ook een hartstochtelijke brief die hij daarna schreef, bracht de trainer niet op andere gedachte. Ontroostbaar leek Luuk. Maar met zijn brief trok de jonge fan zoveel aandacht, dat hij met het hele gezin op de PSV-fandag naar de business lounge mag komen. "Hij is door het dolle heen."

Het was dinsdag even flink slikken voor Luuk toen moeder Yvonne haar zoontje het nieuws over Phillip Cocu vertelde. “Mama, nee, dit meen je toch niet?”, riep hij uit naar zijn moeder. "Luuk ging op de grond zitten, zakte een beetje in elkaar en hing met zijn koppie naar beneden", vertelt Yvonne nu.

Hij schreef een brief in de hoop de PSV-trainer te kunnen overtuigen om de club niet te verlaten. 'Wil je alsje alsje alsjeblieft trainer blijven?', vroeg hij hem daarin. Ook tekende hij een portret van speler Lozano in de brief. Cocu bleek echter niet te vallen voor de liefdevolle smeekbede. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij de Turkse topploeg.

Niet overtuigd

Het is niet de eerste teleurstelling die de trouwe supporter moet verwerken in de afgelopen jaren. “Toen Pröpper PSV verliet, was dat ook moeilijk voor hem”, vertelt moeder Yvonne. “Ik legde hem uit dat Cocu, net als Pröpper toen, naar een nieuwe club gaat. En dat Mark van Bommel vroeger ook bij PSV voetbalde.”

Toch is Luuk nog niet helemaal overtuigd van de kunsten van Van Bommel. Hij houdt zijn twijfels. “Cocu is toch de beste”, zei hij tegen zijn moeder. Of Luuk de nieuwe nummer 1-fan van Fenerbahçe wordt, moet nog blijken. “Hij volgt alle voetbalwedstrijden en zal ook wel interesse in de Turkse club hebben, maar PSV blijft toch altijd de nummer één”, aldus Yvonne.

Opwinding

De uitnodiging voor de skybox door Ruud Bakker en John Ketelaars van de nieuwe Intelectric-Dommel 18, heeft overigens wel geholpen. Zijn verdriet heeft plaatsgemaakt voor opwinding. Yvonne: “Hij is door het dolle heen dat hij naar de fandag mag komen.”