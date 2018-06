Boudewijn verloor zijn zoontje en fietst nu 500 kilometer: 'Zo kan ik iets terug doen'

BREDA - Dagelijks was hij er te vinden, voor zeven maanden lang. Niet omdat Boudewijn Hak uit Breda het zo vrolijk en gezellig vond in het Ronald McDonald Huis, maar omdat zijn drie-jarige zoontje ernstig ziek was en in het ziekenhuis ernaast op de intensive care lag. Zijn zoontje overleed uiteindelijk. "Een heel heftige tijd. Dan weet je hoe belangrijk het is dat je dichtbij kunt logeren." Dus nu doet Boudewijn iets terug.

Van zaterdag op zondag doet hij mee aan Homeride om geld in te zamelen voor de Ronald McDonald Huizen. Hij is één van de 600 wielrenners die dit weekend door het land trekken. In totaal leggen ze 500 kilometer door Nederland af. De eerste 100 kilometer zitten er voor Boudewijn aan het begin van de avond al op. Zondag voor 14 uur finisht hij naar verwachting in Utrecht.

'Iets terug doen'

Het gaat lekker, vertelt hij tijdens een pauze. "Ik wil dit graag doen, zodat ook andere ouders dichtbij kunnen een ziekenhuis kunnen slapen als het nodig is." Met zijn team 'Stars in heaven' heeft hij al 26.000 euro opgehaald. De opbrengst voor Homeride staat in totaal op iets meer dan één miljoen euro.

De tocht haalt voor Boudewijn veel herinneringen naar boven. In het voorjaar 2015 werd zijn zoontje Julian ziek. "We dachten dat het een griepje was. Het leek niks ernstigs." Omdat Julian ook benauwd werd, zochten ze toch hulp bij een arts. "Binnen vijf dagen lag hij op de intensive care in het ziekenhuis. Hij is er nooit meer vanaf gekomen."

's Nachts ernaartoe

Wat Julian precies heeft gehad, is nog steeds niet bekend. Onderzoek naar onderzoek volgde, maar artsen konden niks ontdekken. Boudewijn houdt het nu op een auto-immuunziekte. "We werden soms 's nachts gebeld dat het slecht met hem gingen. Dan konden we razendsnel naar hem toe omdat we in het Ronald McDonald Huis in Rotterdam naast het ziekenhuis konden logeren."

Vorige week is Boudewijn voor de derde keer vader geworden. Naast zijn oudste zoon Jelle (8 jaar) en Julian, werd hij vader van Hidde. "Daar zijn we heel blij mee. Maar dat maakt het verlies van Julian nooit goed. Dat is vreselijk om mee te maken."