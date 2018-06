Alles voor het goede doel, zelfs op een paal zitten voor vijftig uur lang

KLUNDERT - Jarenlang was het een traditie op de Klundertse braderie: paalzitten. Tot tien jaar geleden niemand meer mee wilde doen. Sindsdien wordt er alleen nog paal gezeten tijdens jubilea van de braderie, zo ook dit jaar, de braderie bestaat 45 jaar en daarom gingen 12 mensen maar liefst 50 uur op een paal zitten. Voor het goede doel.

Terwijl de 51-jarige Ben Ploeg uit Dinteloord de minuten telt voor hij van de paal af mag, gaat het nog verrassend goed met hem: "Ik voel me nog best topfit, maar dat komt ook omdat het voor het goede doel is." Ben zit voor het Ronald McDonald Huis en heeft 3500 euro opgehaald voor zijn goede doel.









Spelletjes spelen

Zijn elf collega-paalzitters kende Ben voor het grootste deel niet. Maar daar is na 50 uur zitten wel verandering in gekomen. Het ongemakkelijke stoeltje op de paal maakt slapen onmogelijk en om de tijd te doden, verzonnen de paalzitters de gekste dingen. Zo werd er paalzit-bingo gespeeld, het bekende 'ik ga op vakantie en neem mee' kwam langs en er is zelfs gevist vanaf de paal. Dat schept een band: "Er is nog geen reünie afgesproken, maar die gaat er zeker komen.

Na de lange zit gaat Ben niet naar bed voordat hij zijn overwinning gevierd heeft. Maar de romanticus in hem weet al wat hij het eerst gaat doen: "Mijn vrouw een dikke knuffel geven!"