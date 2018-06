Vincent Janssen denkt goed na over volgend seizoen: 'Nog wel iets af te maken in het buitenland'

OSS - Almere City, AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. Die clubs staan achter de naam van Vincent Janssen. De kans is groot dat er volgend seizoen weer een nieuwe club bij komt te staan. De spits, die in de jeugd in zijn woonplaats bij TOP Oss speelde, wil minuten maken.

“Ik weet nog niks. Ik heb nog een tweejarig contract bij Tottenham Hotspur. Als ik daar straks ga beginnen, gaan we een oplossing zoeken voor beide partijen”, zegt Janssen. “Ik wil graag spelen. Of dat bij Tottenham is of ergens anders… we gaan de beste oplossing zoeken. Maar daar zal nog wel wat tijd overheen gaan.”

“Ik neem geen overhaaste beslissingen. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven, zeker niet in mijn carrière. Ik wil gewoon goed na kunnen denken over wat de volgende stap zal zijn. Ik wil gewoon graag voetballen.”





Janssen sluit een terugkeer naar Nederland niet uit, maar het liefst blijft hij in het buitenland. “Op dit moment heb ik niet het idee dat ik geslaagd ben, het is iets wat ik graag wil doen. Ik laat alle opties open, je weet nooit hoe het loopt in de voetballerij. Maar naar mijn idee heb ik nog wel iets af te maken in het buitenland.”

‘Mooie stap’

"Dat is de verkeerde club", zegt Vincent Janssen bij de opening van zijn Cruyff Court als hij op de foto gaat met een jongen in Galatasaray-shirt. Het afgelopen seizoen speelde Janssen op huurbasis voor rivaal Fenerbahçe. Een terugkeer bij de Turkse club is niet uitgesloten. Fenerbahçe nam deze week trainer Phillip Cocu over van PSV. De spits begrijpt de keuze van de Nederlandse trainer wel.

“Er is een nieuwe president, die gaat waarschijnlijk een hele nieuwe weg in. Cocu heeft daarna met zijn volle verstand gekozen, ik denk dat hij er goed over heeft nagedacht. Het is een fantastische club, een fantastische stad. De keuze is begrijpelijk. Het is een mooie stap”, aldus de 24-jarige voorhoedespeler.

LEES OOK: PSV over vertrekkende Phillip Cocu: 'Topcoach die vijf jaar perfect bij ons heeft gepast'