Je eigen koekje printen: over vijf jaar heel normaal

BERGEN OP ZOOM - 3D-printen kennen we inmiddels al, maar bij TNO printen ze voedsel. De grote voedselfabrikanten van de wereld vinden dit heel interessant en kijken over de schouders van TNO mee. Want dat 3D-printen van voedsel is big business. “Hierdoor krijgt je koekje een interessantere bite."

Presentator Merlijn Passier zocht TNO, mede gevestigd in Bergen op Zoom, op in het televisieprogramma Brabant 2050. Daar werd speciaal voor hem een koekje geprint om uit te leggen hoe het proces precies in zijn werk gaat.

‘Voorspellen hoe het koekje gaat breken’

“We zijn nu een koekje van boekweitdeeg aan printen”, legt Mathijs de Schipper, onderzoeker en wetenschapper bij TNO, uit. “Het idee ervan is dat wij dit koekje maken met een bepaalde celstructuur die wij kunnen voorspellen. Vervolgens kunnen wij in de computer gaan kijken hoe het koekje gaat breken, op die manier kunnen wij gaan voorspellen wat de bite van het koekje gaat worden.”

Het maken van het voorbeeldkoekje duurt zo’n twintig minuten en dat is nog best wel lang. “In principe kunnen we sneller, maar wij zijn bezig om het proces op te schalen. Waarschijnlijk kan je zo’n koekje dan in tien minuten printen in een fabriek, maar dat doe je dan niet met één printkop maar met duizenden printkoppen tegelijk.”

Toegevoegde waarde

Het printen van koekjes is niet sneller dan hoe koekjes nu worden gemaakt, maar er zijn andere voordelen. “In principe is het 3D-printen van voedsel altijd een langzamer proces dan als je gewoon een mal vol gooit, maar het gaat om de toegevoegde waarde van het 3D-printen. Hier kan je bijvoorbeeld de textuur van het koekje aanpassen zodat je een wat interessantere bite hebt zodat het koekje aan twee kanten verschillend is. Als je aan de ene kant bijt is het een heel hard koekje, aan de andere kant, als je het koekje een kwartslag draait, is het dan juist heel zacht. Door de richting te veranderen kan je dat heel gemakkelijk aanpassen”, legt De Schipper uit.

Ook mensen met kauw-slikproblemen hebben baat bij deze techniek. “Wij hebben een project gedaan voor mensen met zulke problemen, vooral ouderen hebben daar veel last van. Die krijgen dan een soort puree te eten omdat alles gemakkelijk verteerbaar is. Met 3D-printen kunnen wij die puree een beetje vorm geven en textuur. Zo kunnen wij worteltjespuree ook printen in de vorm van een echt worteltje zodat je toch het gevoel hebt dat je iets echts aan het eten bent.”





Je eigen snack printen

Het is nog niet zo dat je het nu al thuis kunt printen, maar Mathijs de Schipper verwacht wel dat je dat over vijf jaar wel zal doen. “Dan ga je naar de supermarkt waar je een soort van gevulde spuiten koopt. Die stop je thuis in je eigen printer, je kiest dan je vormpje uit en dan druk je op print. En tien minuten later staat je snack voor je klaar.”

