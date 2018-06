Voor eeuwig jong? 150 jaar oud worden moet nu al lukken

EINDHOVEN - Het eeuwige leven en voor altijd jong blijven. Als we denken aan de toekomst is dat wel wat wij willen. Volgens Andrea Maier, hoogleraar veroudering, ligt het binnen de bestaande mogelijkheden om te blijven verjongen. “Bij muizen werkt het al.”

Andrea Maier is internist en hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Melbourne. Presentator Merlijn Passier zocht haar op in het televisieprogramma Brabant 2050. “Ik bestudeer het verouderingsproces en ik probeer verjonging plaats te laten vinden.”

Maar voordat je verjongen plaats laat vinden, maar je eerst weten waarom wij verouderen. “En dat is heel gemakkelijk”, aldus Andrea. “In de loop der tijd lopen wij schade op in de moleculen die in onze cellen zitten en daarmee verouderen onze cellen. Als onze cellen verouderen, verouderen onze organen en daardoor veroudert ons lichaam.”





Anti-verouderingspil

Door deze kennis wordt het ook mogelijk het verouderingsproces te stoppen. En dat ziet Maier ook gebeuren in de toekomst. “Maar stel nou als wij een pilletje zouden hebben, waardoor dit proces helemaal niet optreedt. Een soort van anti-verouderingspil. Dat betekent dat onze cellen niet meer verouderen en wij ook geen ziektes meer krijgen.”

Dat betekent dat de gezondheidszorg drastisch zal wijzigen. “Nu proberen wij ziektes te genezen of in bedwang te houden. Dat zouden wij met zo’n pil dan niet meer doen omdat wij die ziektes dan niet meer zouden hebben. Er zullen dan nog altijd wel wat ziektes zijn, maar in principe zouden wij dan preventief gaan aanpakken in plaats van reacties. Wij voorkomen dan dat je ziek wordt.”

Verjongen?

Maar kan het verouderingsproces dan ook worden omgekeerd? Dat je dus jonger wordt. “Er is goed nieuws”, aldus Maier. “In de afgelopen twintig, dertig jaar hebben wij ontdekt wat er echt gebeurt in de cellen waardoor wij verouderen. Er is een opeenhoping van verouderde cellen gaande. Als je die cellen weghaalt, dan kan je gaan verjongen. Zo werkt het al bij muizen.”

De naam van de stof die voor de verjonging zorgt is FOXO4-DRI. Dit wordt nu getest op dieren. Dit stofje kan je echter ook al los kopen op internet. Het is echter nog niet duidelijk of dit ‘verjongingsmiddel’ ook bij mensen werkt maar veel mensen experimenteren hier al mee.

‘150 jaar oud’

Presentator Merlijn Passier (45) wil graag weten hoe oud hij nog kan worden. “Als alles meezit en de pillen werken, kan je nog 130 tot 150 jaar oud worden”, schat Andrea. Voor Merlijn is dat even schrikken aangezien hij nu een levensverwachting van rond de 80 jaar heeft. “Ik ben verbaasd, dat is bijna een verdubbeling.”

En Merlijn kan misschien wel nog ouder worden. “Mits de mensen net zo goed reageren als de muisjes en de wormpjes nu. Sommige wormpjes leven nu al twee tot drie keer zo lang als alles goed gaat. Nu zijn wij geen wormpjes, maar tot op het heden werkt het in elke diersoort die wij hebben getest. Zo kan een worm van twee weken biologisch een week jonger worden. Bij muizen zien we bijvoorbeeld dat ze een mooiere vacht krijgen en meer spiermassa.”





Drie carrières & drie levenspartners

Als de wetenschap zich verder ontwikkelt op de ingeslagen weg, zouden we wel 1000 jaar oud kunnen worden in de toekomst. Maier zegt dat dit inderdaad mogelijk zal zijn, maar het is niet haar streven. “Op een gegeven moment is het leven ook klaar. Nu investeren wij ook in vandaag. Als wij geen tijdsbeperking zouden kennen, zouden wij het over honderd jaar kunnen doen. Waar komt je motivatie dan vandaan?”

LEES OOK: Merlijn Passier neemt een kijkje in onze toekomst: ‘De technologie gaat veel problemen oplossen'

Volgens Merlijn biedt een lang leven veel mogelijkheden. “Zo kan je drie carrières hebben.” “En drie levenspartners” vult Andrea aan. “Het is dan natuurlijk ook wel de vraag wanneer je weer naar school moet om je bij te laten spijkeren. “Merlijn vindt het heel interessant dat je meerdere levens kunt leiden, meer dan je nu hebt. “Dat is stof tot nadenken.”

Wil je meer weten over hoe Brabant in de toekomst omgaat met gezondheid? Kijk dan naar Brabant 2050 waarin presentator Merlijn Passier onderzoekt hoe de wereld eruit ziet in 2050.

Brabant 2050 is vanaf 17 juni 10 weken lang iedere zondag te zien op Omroep Brabant televisie. De uitzendingen vind je ook op omroepbrabant.nl/uitzendinggemist. Alles over de afleveringen is terug te lezen op omroepbrabant.nl/brabant2050.