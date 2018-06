Auto slaat over de kop op A27 bij Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Een auto is zondagochtend over de kop geslagen en in de berm terechtgekomen langs de A27 bij Raamsdonksveer. Volgens de bestuurder moest hij uitwijken voor een vrachtwagen en verloor hij daarbij de macht over het stuur.

De auto kwam ondersteboven in de berm tot stilstand. De man kon op eigen kracht uit de auto komen.

Rijbaan dicht

Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar mankeerde niets. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld. Een rijbaan werd afgesloten, maar het overige verkeer op de A27 had geen last van het ongeluk.