Robot Pepper van het Maxima Medisch Centrum leert kinderen alles over poep- en plasklachten

EINDHOVEN - Op de PIPO-Poli van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven werkt sinds kort een bijzondere 'collega'. Pepper, een robot die kinderen alles leert over hun poep- en plasklachten en hoe daarmee om te gaan. Softwarebedrijf No1Robotics programmeerde deze robot en is ervan overtuigd dat social robots steeds meer onderdeel worden van ons dagelijks leven.

"Toen we hoorden dat we een robot ter assistentie op onze afdeling zouden krijgen, reageerden we in eerste instantie wat terughoudend. Inmiddels zijn we zeer positief over de robot. De kinderen vinden het geweldig en dat is waar het om gaat. Ze zien het als een vriendje, er is geen kind dat het eng vindt", vertelt Inge Logister, urotherapeut van Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Op de Pipo-Poli komen kinderen met poep- en plasklachten, zoals blaasontstekingen, bedplassen of obstipatie. Logister: "Robots geven uitleg hoe het lichaam werkt en hoe je bijvoorbeeld het beste op de wc kunt zitten." Volgens Astrid Fisher van NO1Robotics zullen de komende jaren steeds vaker social robots worden ingezet: "Een robot is 24/7 inzetbaar en wordt nooit moe. Bovendien is een perfecte aanvulling op de werkvloer, door de programmering kan de robot aan de specifieke wens van de klant worden aangepast. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouderen."