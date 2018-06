Auto botst tegen boom in Oud Gastel, bestuurder gewond naar ziekenhuis

OUD GASTEL - Een automobilist is zondagochtend op de Standdaarbuitensedijk in Oud Gastel met zijn auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst.

De bestuurder raakte bekneld en is door brandweerlieden uit zijn auto bevrijd. Daarna is hij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht.

Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken.