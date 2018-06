'De plukken haar lagen op straat', vrouw mishandelt Tilburgse die ruzie wil sussen

TILBURG - Een 27-jarige vrouw is zaterdagavond aangehouden na een vechtpartij in de tuin van een huis aan de Vriezeveenstraat in Tilburg. Daar werd een feestje gehouden, maar dat liep uit de hand.

Tijdens het feest kregen twee exen ruzie met elkaar. De bewoonster van het huis wilde hen uit elkaar halen. Maar toen ze dit probeerde, werd zij aangevallen door de vrouw.

Feestgangers grijpen in

Ze werd mishandeld en hard aan haar haren getrokken. Volgens een politiewoordvoerder 'lagen de plukken haar op straat'.

Uiteindelijk slaagden de andere feestgangers erin de verdachte 'van het slachtoffer af te halen'. De 27-jarige vrouw is door de gewaarschuwde politie aangehouden.