Ruziemaker mishandelt mensen in Bredase supermarkt

BREDA - Een agressieve man is zaterdagavond aangehouden in een supermarkt aan de Bisschopshoeve in Breda. Hij mishandelde mensen die hem probeerden te kalmeren.

De man kwam de winkel rond acht uur schreeuwend en tierend binnen. Hij gooide dingen omver en kapot. Toen hij iemand opzijduwde en die er iets van zei, ontstond een vechtpartij. Daarbij vielen rake klappen.

Arrestatie

Uiteindelijk maakten de twee het goed, maar daarna sloeg de vlam weer in de pan. Iemand probeerde de agressieve man de winkel uit te werken en ook hij kreeg flinke klappen. Ook een andere man, die probeerde te helpen, werd mishandeld door de verdachte.

Gewaarschuwde agenten hebben de agressieve man, een 58-jarige Bredanaar, gearresteerd.