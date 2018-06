Dronken bestuurder uit Rucphen rijdt muurtje omver in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD - De bewoner van een huis aan de Gagelrijzen in Sint Willebrord is in de nacht van zaterdag of zondag flink geschrokken vanwege een harde klap. Dat gebeurde kort na middernacht. Toen hij naar buiten ging zag hij dat het afscheidingsmuurtje met zijn buren omver was gereden. Enkele brokstukken hadden zijn geparkeerde auto beschadigd.

Korte tijd later stond een 38-jarige Rucphenaar voor de deur. Die bekende dat hij tegen de muur was aangereden. Hij gaf zijn gegevens aan de bewoner met de belofte dat de schade afgehandeld zou worden. Toen de man weer was vertrokken belde de verbaasde bewoner de politie.

Agenten gingen langs bij de man uit Rucphen en namen een blaastest af. Uit de test bleek dat de man te veel had gedronken. Op het politiebureau is nog een ademanalyse afgenomen. De man kreeg een rijverbod en het verzoek om de afhandeling van de schade met de bewoner te regelen.