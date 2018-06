Opmerking over wildplassen komt man duur te staan, hij wordt zwaar mishandeld

TILBURG - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar mishandeld nadat hij op de Swalm in Tilburg een opmerking maakte tegen twee mannen die stonden te plassen op de openbare weg. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer fietste achter zijn dochter en een vriendinnetje door de straat - waar op dat moment een feestje plaatsvond - toen hij de twee mannen bezig zag bij een huis.

Stoppen

Voordat hij het wist lag hij na zijn opmerking op de grond en werd hij geschopt en geslagen door de twee mannen. Een vrouw die kwam aanlopen, riep dat de mannen moesten stoppen. Daarop gingen de verdachten er vandoor.

Toen de gewaarschuwde politie aankwam, was het feestje afgelopen en waren de mannen en de vrouw onvindbaar. De politie is een onderzoek gestart en houdt er rekening mee dat de mannen en de vrouw bezoekers waren van het feestje in de straat.

Signalement

Volgens het slachtoffer zijn de verdachten ongeveer 1,80 en 1,90 meter lang. Een van de twee had een breed postuur, de ander was smaller. De ene man had een wit shirt aan en de ander droeg een donker shirt. De vrouw - die de politie graag hoort als getuige - droeg een lange lichtkleurige jurk en heeft lang blond haar.