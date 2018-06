Bromfietser komt om bij ongeluk in landbouwtunnel Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Bij een ongeluk in een landbouwtunnel aan de Maasdijk in Raamsdonksveer is zondagochtend een bromfietser om het leven gekomen. Dat heeft de politie laten weten.

In de tunnel is de bromfietser ten val gekomen en daarbij overleden. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Volgens de politie maakte het slachtoffer deel uit van een groep bromfietsers.









De groep wordt opgevangen. Ook slachtofferhulp is ingeschakeld, aldus een politiewoordvoerder. De politie doet onderzoek in de tunnel.

De tunnel is voor landbouwverkeer en leidt naar een speciale rijstrook over de brug.