G-hockeyers stelen de show bij Champions Trophy: 'Lievelingskleur is roze en blauw'

BREDA - In het kader van de Champions Trophy hockey werd zondagmorgen in Breda een speciale clinic gegeven. Onder deskundige leiding van oud-international Marcel Balkestein kwamen op het terrein van Push zo'n 60 kinderen in actie, waaronder 24 minder valide sporters. Speciale gast was international en strafcornerspecialist Mink van der Weerden.

"Weten jullie wie dit is?", vraagt oud-international Marcel Balkestein wijzend naar de man links van hem met een shirt aan van het Nederlands hockeyelftal. Sommigen weten het. "Mink", roepen zij zo hard als ze kunnen. Niemand minder dan international Mink van der Weerden staat in Breda op het veld om de kinderen tips te geven over hockey. Dat kan, want omdat hij herstellende is van een blessure komt de Champions Trophy voor hem nog te vroeg.

"Ik geef ze wat tips", zegt Van der Weerden. "Maar verder is het vooral belangrijk dat ze veel plezier hebben."

"De Champions Trophy, die nu bezig is in Breda, was nog even te veel voor mij. Ik heb dus helaas moeten kiezen om de revalidatie eerst goed af te maken. Maar dit is hartstikke leuk. Misschien nog wel veel leuker."

Niet gevaarlijk

De kinderen genieten en vooral de G-sporters stelen de show. Hun enthousiasme is aanstekelijk. Al hebben ze net zoveel aandacht voor de microfoon van de verslaggever als voor hun hockeystick. "Hockey is niet gevaarlijk voor ze", zegt één van de coaches van Team Brabant Sport, dat de clinic organiseert. "Misschien juist wel het tegenovergestelde omdat het wat langzamer gaat. Je moet bij het vooral voordoen bij deze kinderen."









Zo is daar Marie-Jeanne, deelneemster aan de clinic. Zij wil ook graag journalist zijn en staat te springen om haar vriendinnetje te interviewen. Dat kan natuurlijk en de microfoon wordt overhandigd. "Wat is je lievelingskleur", is de eerste vraag. "Roze en blauw", is het antwoord. Hockey is even bijzaak.

Beleid en plezier

De clinic in Breda bij hockeyclub Push in Breda staat onder bezielende leiding van oud-international Marcel Balkestein, die ook ambassadeur is van Brabant Sport. Hij geniet met volle teugen. "Het is een genot om hier training te geven. Als je ziet hoeveel plezier ze hebben, maakt ons dat ook gelukkig."

"Plezier staat voorop, maar we proberen alle kinderen natuurlijk ook iets bij te brengen. Brabant Sport investeert eigenlijk in drie lijnen. In mensen met een handicap aan het sporten te krijgen, in talentontwikkeling en sport en innovatie", aldus Balkestein.