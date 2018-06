Vughtenaar vindt Herman Brood op zolder

VUGHT - Fons Potters uit Vught vond bij het opruimen iets bijzonders; een zelfportret gemaakt door levenskunstenaar Herman Brood. In 1996 had Herman Brood een bezoekje gebracht aan de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek. Potters was daar student.

De een vindt oude kleding of verstofte administratie, de ander ontdekt een waar kunstwerkje tussen zijn spullen. Fons Potters, raadslid van D66 in Vught, stuitte tijdens een grote schoonmaak op een tekening van Herman Brood.

Herman Brood was Nederlands meest beruchte muzikant. Seks, drugs en rock-'n-roll stonden hem op zijn lijf geschreven. Voor een stel studentes van de Hogeschool voor de Journalistiek was hij daarom een gewild interviewobject. Ze gingen naar Amsterdam om hem te spreken.

Dat Brood zeer gecharmeerd was van de jonge studentes stak hij niet onder stoelen of banken. Toen ze hem vroegen om langs te komen bij de FHJ in Tilburg, deed hij dat graag.

Afwezig

Nadat hij in het gebouw van de FHJ een muurtekening had gemaakt, ging Brood met de studentenraad uit eten. Potters was lid van die studentenraad.

"We zaten in de L'industie in Tilburg. Ik weet nog dat Herman Brood erg afwezig was tijdens het eten. Tijdens het eten krabbelde hij op bierviltjes. Hij heeft zo'n portret niet alleen van mij gemaakt. Ook andere studenten hebben zo'n tekening gekregen."



Op de markt leveren schetsen van de inmiddels overleden Brood een paar honderd euro op. Maar Potters denkt er niet aan om zijn kunstwerkje te verkopen. "Nee, ik ga het viltje inlijsten. Ik denk dat ik 'm dan op het toilet hang."