Sekswerkers in de val gelokt met undercoveractie, zes escortdames betrapt op illegale prostitutie

TILBURG - Bij een controle van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM) in Tilburg zijn zaterdagavond zes sekswerkers betrapt op illegale prostitutie. Dat gebeurde met een undercoveractie om illegale prostitutie en mensenhandel op te sporen.

Medewerkers van de AVIM deden zich voor als klant en maakten naar aanleiding van seksadvertenties op internet een afspraak in een hotel in de omgeving van Tilburg. In het hotel voerden de AVIM-medewerkers een gesprek met zes prostituees. Daarbij werd gezocht naar signalen van mensenhandel of uitbuiting. Verder werden hun leeftijden gecontroleerd en of zij het recht hadden om in Nederland te verblijven. Ook de chauffeurs van de escortdames werden gecontroleerd.

Mensenhandel

De vrouwen die door de AVIM werden gecontroleerd kwamen uit Nederland, Roemenië, Polen, Ecuador en de Dominicaanse Republiek. De AVIM had geen aanwijzingen van mensenhandel of uitbuiting.

De escortdame uit Ecuador was niet illegaal in Nederland, maar had geen werkvergunning. Omdat ze wel aan het werk was is haar paspoort ingenomen en wordt ze het land uitgezet. Tegen de vrouw uit Nederland liep al een zaak in verband met illegale prostitutie.