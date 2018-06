Maria Ommegang trekt duizenden mensen naar Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Praalwagens, dansgroepen en volop muziek. Een kleurrijke optocht van bijna duizend mensen trekt zondagmiddag door de straten van Bergen op Zoom. De traditionele Maria Ommegang trekt duizenden bezoekers.

Vol trots wordt het Mariabeeld uit de Gertrudiskerk door de straten gedragen. Paarden, oude klederdracht, zanggroepen: alles wordt ingezet voor een fraaie optocht. En dat trekt veel bekijks. Het is dringen langs te zijkanten.

Tweede Wereldoorlog

Het is een traditie in Bergen op Zoom, die is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. De stad is gespaard gebleven van groot oorlogsgeweld. Daarom danken de bijna duizend acteurs Maria ieder jaar met een fraaie optocht.

Een ritueel dat nog heel wat jaren door moet gaan, als het aan de organisatie ligt. “Dit hoort gewoon bij Bergen op Zoom. Het is uniek in zijn soort”, vertelt Hans Stumpel van de organisatie.

Prachtig

“Dit is echt prachtig om te zien!”, vertelt Dyana Rommens (58) uit Bergen op Zoom. Ze staat helemaal vooraan op de Grote Markt. “Mensen komen van ver om dit te bekijken. Het is echt dringen.”

“Vroeger ging het echt om het geloof. Nu is het meer een feest. De wagens en de kleren zijn geweldig om te zien”, vertelt Bert van der Linden (72) uit Bergen op Zoom. “Ze doen dit echt met ziel en zaligheid.”

Volgend jaar is de jubileumeditie. “Dan willen we er echt iets bijzonders van maken”, vervolgt Stumpel. Er komt dan onder meer een boek en een cd over de bijzondere traditie.









