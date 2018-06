Hockeymannen slopen België in Champions Trophy: 'Vanaf de eerste seconde erop geklapt' [VIDEO]

BREDA - De Nederlandse hockeymannen hebben zondag in Breda gehakt gemaakt van België. De Red Lions kregen er in de Champions Trophy met 6-1 van langs van hun oranje collega’s.

Vooral in de eerste helft speelde Oranje, met onder meer de Brabanders Bob de Voogd, Joep de Mol, Glenn Schuurman, Floris Wortelboer en Roel Bovendeert, de Belgen helemaal zoek.

Seve van Ass opende het bal, waarna Boxtelnaar Bovendeert tweemaal scoorde. Jeroen Hertzberger en Mirco Pruyser zorgen voor een 5-0 stand na twee kwarten. John-John Dohmen redde na rust de Belgische eer, waarna Hertzberger vanaf de strafbalstip voor de eindstand zorgde.

"Gisteren misten we bravoure en waren we, zoals bondscoach Max Caldas altijd zegt, niet de brutale pubers de we buiten het veld wel zijn", reageerde Helmonder Bob de Voogd. "Vandaag klapten we er vanaf de eerste seconde op. Heerlijk."

LEES OOK: Slecht begin van Oranje in Champions Trophy, nederlaag tegen Argentinië in Breda

"We mogen tevreden zijn en niet meer dan dat, want we moeten verder en kritisch blijven. Toch mogen we ook trots zijn op hoe we de wedstrijd openen en winnen."